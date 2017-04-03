В США подписан исторический закон, легализующий цифровые подписи, созданные с использованием технологии блокчейн, а также «умные контракты». Документ подписан губернатором штата Аризона Дугом Дьюси и уже вступил в силу.

Как сообщает Econotimes, инициатором законопроекта выступил республиканец Джефф Венингер. Документ получил подавляющее большинство голосов в сенате Аризоны, после чего был направлен на подпись губернатору штата.

«Контракт, относящийся к транзакции, не может быть лишен юридической силы или действительности только на том основании, что он содержит условия умного контракта», — говорится в документе.

При этом закон определяет «умный контракт», как «событийно-зависимую программу, работающую в распределенном, децентрализованном, совместно используемом и тиражируемом реестре, которая может брать под свой контроль и осуществлять перенос активов в таком реестре».

По материалам Forklog и Econotimes

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