Национальный банк Республики Беларусь представит первые результаты реализации Стратегии развития цифрового банкинга на 2016–2020 годы.

Как сообщает издание «Белорусы и рынок», с этой целью Нацбанк РБ организовал международную конференцию «Цифровой банкинг, которая пройдет 19 апреля в Минске.

Ожидается, что в участники мероприятия обсудят вопросы применения в банкинге технологий искусственного интеллекта, регулятивные аспекты применения криптовалют, технологии блокчейн, смарт-контрактов в СНГ, перспективы внедрения и применения в банковской системе биометрических документов (ID-карт), а также возможности использования в финансовой сфере пиринговых сделок.

Вместе с тем на конференции будут проведены презентации пилотных кейсов использования межбанковской системы идентификации (МСИ).

Напомним, в октябре 2016 года Национальный банк Республики Беларусь анонсировал запуск двух проектов с использованием технологии блокчейн. Речь шла о разработке реестра банковских гарантий и реестра сделок с ценными бумагами.

По материалам Forklog

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