Сбербанк, «Ак Барс» Банк и Банк «Открытие» реализовали пилотный проект по быстрому и безопасному обмену банковскими KYC-анкетами с применением технологии распределенных реестров (блокчейн — Прим.ред.). Это первый шаг на пути к использованию банками открытых программных интерфейсов (API) для повышения операционной эффективности программно-аппаратной инфраструктуры, сообщает РБК.

Сегодня законодательство и международная практика требует от финорганизаций знать полный перечень необходимой информации о каждом банке-контрагенте. До сих пор банки продолжают по-старинке обмениваться KYC-анкетами на бумаге с подписью и печатью с присущей этому процессу медлительностью.

Новый проект заменяет ручной процесс обмена бумажными KYC-анкетами электронным аналогом. Разрабатываемое ПО предоставляет единое окно для изменения своей KYC-анкеты среди всех своих контрагентов. Блокчейн обеспечивает идентичность финансового института в электронной среде, достоверность распространяемых данных, предоставляет возможность отслеживать изменение KYC-анкет во времени.

Зашифрованная анкета сохраняется в распределенном неизменяемом хранилище. Ссылка на анкету хранится в транзакции блокчейна. Распространение ключей для расшифровки анкеты осуществляется с помощью дополнительных криптографических приемов. Это гарантирует, что только контрагент может прочитать анкету. При этом ему недоступны сведения о том, сколько и какие еще контрагенты есть у банка.

«Разработка межбанковских KYC-анкет улучшает взаимодействие между финансовыми институтами, делает его дешевле и прозрачней. Решаемая проблема кажется скучной, но поверьте, она открывает двери к дальнейшему удешевлению межбанковского взаимодействия», — отметил менеджер проектов распределенного реестра «Ак Барс Цифровые технологии» Сергей Укустов.

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