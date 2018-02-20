НСПК запустит в этом году сервис для оценки интернет-платежей по протоколу MirAccept 2.0 на базе спецификации EMVCo 3-DSecure. Об этом на Х Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы» рассказала заместитель начальника управления безопасности НСПК Анна Гольдштейн.

По ее словам, новый ERM-сервис (e-com RiskManagement — Прим.Ред.) разработан для тех банков, которые хотят пользоваться всеми возможностями протокола MirAccept 2.0, но не умеют анализировать информацию о клиенте или не хотят создавать на своей стороне машину для оценки рисков.

Теперь же эмитенты карт Мир смогут анализировать данные о пользователе, желающем совершить интернет-платеж. Таким образом банк сможет понять, нужно ли для проведении платежа обращаться к держателю карты или нет. В частности, ERM будет присылать банкам-эмитентам вердикт с оценкой рискованности операции и обоснованием этой оценки.

На сегодняшний день MirAccept 2.0 позволяет эмитентам принимать решение о проведении онлайн-операции по карте без прямого обращения к держателю. Иными словами клиенту не потребуется при совершении интернет-оплаты дополнительно вводить SMS-код. Платформа будет оценивать риски платежей на основе нескольких классов данных, среди которых данные об устройстве, с которого совершается платеж, а также информация, собираемая торгово-сервисным предприятием.

Напомним, что платформа защиты интернет-платежей MirAccept 2.0 была анонсирована в июне 2017 г. на ПЛАС-Форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи». MirAccept 2.0 работает с 1 августа 2017 г. и является собственной разработкой НСПК.

По материалам ПЛАС

(Всего прочитано 13 раз, из них 1 посещений сегодня)