Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в России за 2017 год снизился на 11,2% — до 0,96 миллиарда рублей. Об этом в рамках своей презентации на 10-м Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере сообщил замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

«По данным, официально представляемым кредитными организациями в Банк России, объем несанкционированных операций с использованием платежных карт по итогам за 2017 год составил 0,96 миллиарда рублей, в 2016 году — 1,08 миллиарда рублей», — говорится в материалах презентации.

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ), объем хищений со счетов юридических лиц за 2017 год также уменьшился — на 17,4%, до 1,57 миллиарда рублей.

«По кратким итогам ушедшего года мы можем констатировать сокращение хищений. Как говорят наши коллеги из правоохранительных органов, нам ловить скоро будет некого — воровать стали меньше. Для нас это хорошо», — отметил Сычев во время своего выступления на форуме.

Он также добавил, что произошло и снижение показателя хищений. «Если говорить о 2016 годе, то показатель хищений составлял 28 копеек на каждую тысячу рублей. На сегодняшний день — 16 копеек», — подчеркнул представитель ЦБ.

«Мы видим, что злоумышленники, тестируя технологии хищения на Российской Федерации, очень быстро уходят с территории Российской Федерации в другие юрисдикции», — заключил Сычев.

По материалам ТАСС

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