Оператор МТС и компания «Зетта Страхование» запустили программу страхования денежных средств в сервисе «Кошелек МТС Деньги» от рисков хищения. Как подчеркивается в сообщении МТС, в России услуга по страхованию содержимого электронных кошельков предоставляется впервые.

«Возмещению подлежат средства клиента до 10 000 рублей, похищенные злоумышленниками в результате заражения пользовательского устройства вредоносным программным обеспечением или введения пользователя в заблуждение посредством социальной инженерии. Страховку оплачивает МТС, для пользователя сервиса она обходится бесплатно», — говорится в пресс-релизе МТС.

Страховка действует с 10 декабря на всей территории РФ для идендитифицированных пользователей «Кошелька МТС Деньги». При наступлении страхового случая клиенту необходимо самостоятельно заблокировать сервис, после чего обратиться в салон связи МТС с письменным заявлением. Возмещение в виде электронных денег зачислится на счет сервиса в течение десяти дней, заверяют в компании.

Как уточнил ТАСС представитель «Зетта Страхование» Александр Андраханов, страховая компания при этом потребует копию заявления о хищении, принятого правоохранительными органами, а также справку о заведении уголовного дела или заключение о результатах расследования.

По данным на конец 2017 года, в сервисе «Кошелек МТС Деньги» зарегистрировано около 7 млн активных трехмесячных электронных кошельков.

Модель дополнительного страхования электронных денег может быть привлекательна, но несет риски злоупотреблений, считают в «Яндекс.Деньгах». В свою очередь официальный представитель «АльфаСтрахования» отметил, что новый продукт представляет собой вариацию давно существующего страхования счетов от незаконных списаний: аналогичные по сути продукты предлагают банки своим «карточным» клиентам. При этом есть опасность признания некоторых случаев т.н. социальной инженерии не страховыми.

По материалам ТАСС

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