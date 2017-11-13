Компания «КиберПлат Казахстан», крупнейший провайдер электронных расчетов в Республике Казахстан, прошла сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) версии 3.2.

Сертификат подтверждает, что информационная инфраструктура компании соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к поставщикам услуг в сфере обработки, хранения и передачи данных о держателях платежных карт при работе с международными платежными системами.

Напомним, стандарт PCI DSS был разработан Советом по стандартам безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Security Standards Council), в который входят представители Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover. Сертификацию PCI DSS проходят процессинговые компании, банки, торгово-сервисные предприятия и другие участники рынка. Стандарт содержит 12 детализированных требований и более 400 проверочных процедур по обеспечению безопасности данных о держателях платежных карт, включая мониторинг сетей и поддержку сетевой безопасности, контроль доступа, защиту данных, управление уязвимостями и исполнение политики информационной безопасности.

Система CyberPlat работает в Казахстане с 2006 года, где ее платежная инфраструктура насчитывает более 30 тыс. точек, а региональные представительства расположены во всех крупных городах республики.

CyberPlat («КиберПлат») обеспечивает прием платежей в пользу операторов мобильной и фиксированной связи, провайдеров проводного и мобильного интернета, систем охранной сигнализации, поставщиков жилищно-коммунальных и многих других услуг. Платежные операции в системе проходят в режиме реального времени, денежные средства зачисляются на счет в течение нескольких секунд.

«Ежедневно в системе обрабатывается более миллиона платежей, включая операции по банковским картам. За 19 лет работы в системе не было ни одного случая взлома транзакции — ни в России, ни в Казахстане. Соответствие стандарту PCI DSS подтверждает абсолютную безопасность карточных платежей и безупречное качество процессинговых услуг CyberPlat », — отметил гендиректор «КиберПлат» Андрей Грибов.

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