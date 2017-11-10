Сначала были тюльпаны. Потом — акции высокотехнологичных компаний и рынок жилья. Теперь начатала очередь криптовалют.

Все эти четыре рынка имеют одну общую черту: они пережили т.н. «финансовые мыльные пузыри» или близкие к ним состояния. Первые три закончили плохо. Криптовалютам вердикт пока не вынесен. Вместе с тем, чем выше растет биткоин, тем громче разговоры о мыльных пузырях, которые могут стать крупнее и рискованнее всех прошлых.

Мыльные пузыри — следствие одержимости инвесторов. При их формировании цены растут так быстро, что этот рост нельзя объяснить никаким фундаментальным анализом. Рост цен обычно бывает резким и быстрым, а потом пузырь лопается, и последствия бывают суровыми.

Первый финансовый пузырь надулся и лопнул в XVII веке, когда цены на голландские тюльпаны резко выросли, а потом упали. В новейшей истории одержимость инвесторов создала пузырь на рынке акций высокотехнологичных компаний в 1990-е годы, а также бум рынка жилья и его падение, которое обусловило мировой финансовый кризис 2008 года.

Теперь внимание сосредоточено на криптовалютах. В ноябре 2017 г. курс биткоина впервые вырос выше $7000, причем только с начала года рост составил более 600%. Для сравнения, три года назад курс был $300, а шесть лет назад — и вовсе $2.

За последние 15 месяцев биткоин рос почти в 8 раз быстрее, чем индекс Nasdaq Composite за последние 15 месяцев периода, когда надувался пузырь на рынке акций высокотехнологичных компаний. Аналитики Bank of America Merrill Lynch недавно предупреждали инвесторов, что сейчас финансовые пузыри опаснее, чем когда-либо раньше.

Глава Credit Suisse Group AG Тиджейн Тиам называет биткоин «определением мыльного пузыря». Глава J.P. Morgan Chase & Co. Джейми Даймон назвал его «аферой», которая однажды «рванет». Глава Goldman Sachs Group Inc. Ллойд Блэнкфейн предупреждал что, «возможно, биткоин — мыльный пузырь».

Похоже, что чувства финансового сектора к криптовалютам теплеют. В октябре в Goldman заявили, что рассматривают создание площадки для торговли такими активами. CME Group Inc. объявила о планах предлагать фьючерсные контракты на биткоин. Это позволит инвесторам делать ставки на курсы криптовалют и хеджироваться от их волатильности, что может стать важным шагом на пути выхода биткоина на институциональные и розничные рынки.

Как бы то ни было, если опыт предыдущих мыльных пузырей чему-то учит, то впечатляющий рост биткоин не продлится вечно. Когда он завершится, будьте осторожны.

По материалам Dow Jones и ПРАЙМ

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