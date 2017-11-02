Известная украинская криптовалютная биржа KUNA начислила некоторым своим пользователям ошибочные балансы в биткоинах. Инцидент произошел 1 ноября из-за сбоя биткоин-ноды, передает anycoin.news.

Часть наиболее расторопных пользователей успела воспользоваться «дыркой», чтобы вывести «подаренные» таким образом средства. Однако уже через несколько часов торги на бирже были приостановлены с целью поиска бага. Об этом KUNA официально уведомила своих клиентов по электронной почте, пообещав уже до конца суток исправить ситуацию.

Как следует из сообщения в блоге биржи, денежные средства пользователей не пострадали и находятся в полной безопасности.

Напомним, KUNA первой в СНГ вышла на ICO в 2015 году как агентство по продаже биткоинов, после чего в 2016 году была перезапущена в качестве крипто-биржи. В этом году KUNA провела вторичное размещение токенов (SCO), однако не достигла запланированного результата по привлечению средств.

Добавим, что сегодня, 2 ноября, курс криптовалюты Bitcoin обновил новый исторический максимум, пробив отметку в $7000.

(Всего прочитано 26 раз, из них 8 посещений сегодня)