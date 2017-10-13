Снятие наличных денег по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам в России будет запрещено. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Медведев. По его словам, соответствующие изменения будут внесены в закон о национальной платежной системе, пишет «Коммерсант».

«Эта практика (снятия наличных — Прим.Ред.) не соответствует цивилизованным подходам, существующим во всем мире, движение денег здесь должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов»,— цитирует ТАСС заявление главы правительства РФ.

Как ожидают в Кабмине, нововведения помогут навести порядок с оборотом денег при использовании анонимных электронных средств платежа. Премьер также уточнил, что неименные карты и электронные кошельки используются для обналичивания денег, «имеющих преступное происхождение». «Отмываются капиталы, взятки таким образом дают. Проследить конечного получателя невозможно практически»,— рассказал Дмитрий Медведев.

Добавим, что уже через полгода в России планируется в тестовом режиме запустить систему мгновенных денежных переводов для физлиц. В ее реализации примут участие Центробанк, ассоциация «Финтех», ОАО «НСПК» и платежный сервис QIWI.

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