Российский Центробанк предложил расширить перечень требований к защите информации при переводе денежных средств через интернет. Об этом говорится в проекте поправок в положение Банка России, размещенного на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Как сообщает RNS, речь идет о новых требованиях к операторам по переводу денежных средств, которые должны обеспечить безопасность проведения операций в интернете. Изменения предлагается внести в положение Банка России от 9 июня 2012 года № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств».

Согласно поправкам, «оператор по переводу денежных средств на основании заявления клиента… определяет ограничения по параметрам операций, которые могут осуществляться клиентом с использованием системы интернет-банкинга».

При проведении интернет-операций по переводу денежных средств, оператор отвечает за защиту информации с помощью определенных технологических мер, указано в поправках. Такие меры обеспечивают идентификацию клиента, аутентификацию его электронных сообщений при переводе средств и возможность контролировать реквизиты. Вместе с тем регулируется возможность оператора подтверждать право клиента на проведение операции или устанавливать ограничения.

В проекте также прописано, какие ограничения могут быть установлены оператором: максимальная сумма перевода, перечень возможных получателей денежных средств, время совершения операции, географическое местоположение устройств, с помощью которых клиенты проводят операции.

Операторы по переводу денежных средств обязаны сообщать в Банк России о выявленных инцидентах, а также «о планируемых мероприятиях по раскрытию информации об инцидентах». При этом проинформировать ЦБ о выпуске пресс-релизов или проведении пресс-конференций необходимо за день до проведения мероприятия.

Поправки также устанавливают необходимость и обязанность операторов ежегодно тестировать системы на проникновение угроз информационной безопасности. «Для проведения анализа уязвимостей в прикладном программном обеспечении автоматизированных систем и приложений оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной инфраструктуры привлекает организацию, имеющую лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации на проведение работ и услуг…», — говорится в проекте.

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