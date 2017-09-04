Российские банки должны уделять особое внимание безопасности собственных финансовых приложений — интернет- и мобильного банка, корпоративных приложений и внутренних порталов. Об этом говорится в последней версии стандарта по кибербезопасности ЦБ.

Как сообщают «Известия», документ обязывает кредитные организации регулярно проводить анализ приложений на наличие уязвимостей или, если они проходили сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), использовать их сертифицированные версии.

По словам официальных представителей регулятора, для банков стандарт станет обязательным к исполнению не ранее 2019 года. — После установления в нормативных актах Банка России ссылок об обязательности применения банками стандарта его выполнение будет проверяться ЦБ в ходе проведения инспекций и надзорных мероприятий.

Центробанк рассчитывает, что введение стандарта в должной степени будет способствовать существенному снижению киберрисков финансовых организаций — в первую очередь рисков, связанных с несанкционированными переводами денежных средств.

Мер защиты, которые должны будут соблюдать банки, стандарт содержит более десятка. В частности, кредитные организации должны обеспечить шифрование и возможность дистанционного удаления данных. Также, по мнению ЦБ, необходимо проводить и проверку клиентов при входе в интернет- или мобильный банк со смартфона и компьютера (сотрудников финансовых учреждений будут проверять при доступе к корпоративным приложениям и порталам). Если клиент какое-то время был неактивен в приложении, потребуется повторная верификация.

Согласно стандарту, банки должны управлять настройками, обновлениями и составом приложений на смартфонах и ПК клиентов и сотрудников, а также информацией, используемой для организации защищенного сетевого взаимодействия. Кроме того, у кредитных организаций должна иметься возможность определения местонахождения смартфона или ПК клиента или сотрудника, регистрации sim-карт.

По мнению экспертов, должное внимание защите финансовых приложений уделяют немногие кредитные организации и введение единого стандарта позволит снизить уровень кибермошенничества.

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