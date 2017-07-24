С начала года около 6% пользователей антивирусов «Лаборатории Касперского» подверглись атакам с целью установки майнеров биткоинов. Об этом сообщил эксперт «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.

«Мы не располагаем информацией обо всех компьютерах в Москве и в России, мы можем говорить только о наших пользователях. Среди наших российских пользователей 6% в 2017 году подверглись атакам с целью установки майнеров, что делает это достаточно распространенным типом зловредного ПО», — рассказал представитель антивирусной компании.

Вредоносное ПО распространяется злоумышленниками по стандартным каналам, в том числе через рассылку электронных писем с вредоносным вложением или при переходе на зараженные сайты. По словам Иванова, основная угроза вредоносного ПО в том, что оно использует вычислительные мощности устройства, а это снижает его производительность.

Ранее советник президента по развитию интернета Герман Клименко в интервью RNS рассказал, что 20–30% компьютеров в Москве заражены вирусом для майнинга Bitcoin.

«Знаете, какой сейчас самый распространенный и самый опасный вирус? Это вирус, который вскрывает ваш сервер и ставит на него программу майнинга Bitcoin. Если вы поговорите с «Лабораторией Касперского», они вам скажут, что из 20 млн компьютеров в Москве заражено 20–30%… Современные вирусы вообще стараются ничего не портить. Когда у вас миллионы коров, не надо их резать, их надо доить», — рассказал Клименко.

Источник: RNS

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