В России активно распространяется модификация троянца Neutrino, атакующего POS-терминалы и крадущего данные банковских карт.

По данным «Лаборатории Касперского», на нашу страну пришлась четверть всех попыток проникновения этого зловреда в корпоративные системы. В зону интересов троянца также попали Алжир, Казахстан, Украина и Египет. Около 10% всех попыток заражений приходится на предприятия малого бизнеса.

Модификация Neutrino для POS-терминалов – не совсем типичная версия данного вируса, который уже давно известен исследователям и неоднократно менял свои функции и методы распространения. На этот раз троянец охотится за данными банковских карт, которые проходят через зараженные платежные терминалы.

Интересно, что новая модификация Neutrino не сразу начинает активность: попав в операционную систему POS-терминала, троянец выжидает некоторое время. По мнению экспертов, таким образом он, скорее всего, пытается обойти защитные технологии, запускающие подозрительный код в изолированной виртуальной среде.

(Всего прочитано 19 раз, из них 4 посещений сегодня)