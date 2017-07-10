Клиентам малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка стал доступен единый логин и пароль для входа в интернет-банк и мобильный банк «Мой Бизнес». Благодаря нововведению предприниматели могут самостоятельно выбирать способ авторизации и подписания платежей: с помощью USB-ключа или облачной электронной подписи (вход по логину и паролю и подтверждение через смс-код).

В целях безопасности при авторизации по логину и паролю можно будет совершать только рублевые платежи лимитом до 600 тыс. рублей в сутки. Для валютных платежей и переводов свыше этой суммы потребуется использовать USB-ключ.

«Решение в пользу облачной электронной подписи отвечает требованиям современного бизнесмена, которому больше не нужно носить с собой USB-ключ для осуществления платежей. Нашим клиентам хватает забот в бизнесе, поэтому все рутинные сложности мы берем на себя», — отметил директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин.

Напомним, что с 2016 года Промсвязьбанк активно занимается внедрением новых технологий. Кредитная организация делает акцент на оптимизацию процессов end-to-end, мобильное приложение и повышение безопасности клиентов.

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