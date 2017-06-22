Группа компаний Assist прошла ежегодную процедуру сертификации PCI DSS, подтвердив соответствие новой версии стандарта, которая вступит в действие с 1 февраля 2018 года.

В PCI DSS 3.2 был внесен ряд изменений, ужесточающих требования к обеспечению информационной безопасности компаний, осуществляющих деятельность по приему электронных платежей. По результатам аудита немецкая компания Security Research & Consulting GmbH в очередной раз выдала заключение о том, что инфраструктура и услуги платежного шлюза Assist полностью отвечают требованиям стандарта.

Assist обрабатывает более 15 млн электронных транзакций в год и проходит полную версию сертификации PCI DSS (Level 1), что предполагает повышенные требования к обеспечению безопасности на всех уровнях платежной инфраструктуры. Процедура включает в себя ежегодный QSA-аудит и независимый penetration-test, а также ежеквартальное ASV-сканирование.

«Мы успешно проходим сертификацию PCI DSS с 2007 года, и переход на версию 3.2 не вызвал затруднений, т.к. мы начали готовиться к новым требованиям стандарта уже в прошлом году. Я бы сказал, что для компаний, у которых все процессы отлажены и процедура сертификации пройдена не раз, эта версия стандарта не должна стать чем-то кардинально новым. Мы всегда работаем в тесном контакте с постоянным партнером Assist по проведению аудита – компанией Security Research & Consulting GmbH, и благодаря этому обеспечиваем соответствие бизнес-процессов и инфраструктуры актуальным требованиям PSI DSS. В этом году помимо основной услуги – платежного шлюза – мы сертифицировали по новому стандарту mPOS-решение Assist для мобильного эквайринга», — комментирует директор по эксплуатации группы компаний Assist Кирилл Иванов.

С 1998 года Assist обеспечивает прием электронных платежей для крупнейших российских и зарубежных онлайн-компаний. Собственный штат разработчиков составляет более 40 человек. Партнерами Assist являются ведущие российские и зарубежные банки и процессинговые компании: UCS, «МультиКарта» (совместно с ВТБ и ВТБ24), «Райффайзенбанк», банк «Санкт-Петербург», банк «Русский Стандарт», «Абсолют Банк», American Express, Credorax, Казкоммерцбанк. Assist доверяют более 3000 компаний по всему миру, среди которых Google, OZON, OZON.Travel, Мариинский и Большой театры, Bileter, HeadHunter, PUMA, Otto Group, Starbucks, Росгосстрах, The Body Shop, Mothercare, Allsoft, АШАН и многие другие.

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