Объем хищений с банковских карт россиян за январь–май 2017 года составил 1,7 млрд рублей. Это меньше на 55% по сравнению с аналогичным. Такие данные приводятся в исследовании компании Zecurion по заказу «Известий».

В офлайне преступники воруют данные карт в основном с помощью скимминга — установки на банкоматы устройств, считывающих номер, срок действия карты, PIN-код. В Интернете главным образом — путем фишинга (кража логинов и паролей клиентов через Сеть с помощью сайтов-двойников и рассылки троянов на персональные компьютеры пользователей).

По данным Zecurion, снижение объемов киберхищений в 2017 году связано с усилением систем кибербезопасности банков. Повысить уровень защищенности банки заставило повышенное внимание ЦБ к их информбезопасности. Более того, регулятор собирается выпустить ГОСТ по кибербезопасности, готовится профстандарт для антихакеров.

«Доля офлайн-мошенничества все еще слишком велика: подавляющее большинство краж связано со скиммингом — 48% списаний, — отметили в Zecurion. — Наиболее актуальные угрозы в Сети — несанкционированный доступ к мобильному банку (13% онлайн-списаний), интернет-банку (28%), покупки через интернет-магазины с использованием реквизитов карт без физического их присутствия (25%)».

Отметим, что в 2015 году были приняты поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие ответственность за фишинг и скимминг (максимальный тюремный срок — 10 лет, максимальный штраф — 1 млн рублей). Однако, по словам экспертов, проблема не решена: дела по хищениям с карт заводятся с трудом, а расследуются медленно. В 2017 году был разработан профильный законопроект об ответственности за кражу электронных денег и денежных средств с карт, по которому предусмотрено лишение свободы сроком до трех лет. Госдума собирается рассмотреть его до ухода на летние каникулы, а утвердить в октябре.

В Zecurion уверены, что ужесточение ответственности принципиально не повлияет на количество краж денег с карт.

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