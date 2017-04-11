Пользователи Яндекс.Денег отныне могут самостоятельно настроить дополнительную защиту пластиковых карт платежного сервиса — по региону и типу операции.

Так, отправляясь в путешествие, можно предупредить об этом сервис в режиме онлайн, чтобы платежи с карты Яндекс.Денег в другой стране не вызвали подозрений. Раньше для этого приходилось звонить в службу поддержки платежного сервиса.

Воспользовавшись разделом «Банковские карты» на сайте Яндекс.Денег, пользователь может сообщить о путешествии за четыре месяца, выбрав, на сколько и куда он отправится. Для одной поездки можно указать до 20 стран из 251. Установка особого географического положения для платежей вне России подсказывает Яндекс.Деньгам, что внезапная оплата картой в Испании или, например, Вьетнаме — это нормально, потому что человек поехал туда отдыхать. Но если в эти же дни карту попробуют использовать в любой другой стране, это вызовет у сервиса разумное подозрение.

Тем, кто постоянно живет за пределами России, сообщать об этом не нужно — сервис сам определит регион проживания. По данным за 2016 год, 50% владельцев именных пластиковых карт Яндекс.Денег хотя бы раз выезжали за границу. Каждый пользователь путешествовал в среднем два раза в год.

Кроме выбора страны путешествия, Яндекс.Деньги добавили возможность ограничивать некоторые операции — платежи в интернете или офлайн-магазинах, снятие наличных сверх установленного лимита, денежные переводы. Это позволит дополнительно защититься от нежелательных операций — например, если карточку украдут или ее данные кто-то подсмотрит при оплате в кафе или магазине.

Карты Яндекс.Денег также имеют защиту 3D-Secure — платежи с ее использованием подтверждаются кодом CVC2 и одноразовым паролем из SMS.

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