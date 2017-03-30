Международная платежная система Mastecard оформила сделку по приобретению компании-специалиста в области безопасности NuData Security.

Таким образом Mastercard продолжает развивать одно из приоритетных направлений своей деятельности в рамках стратегии по предотвращению мошеннических транзакций. Более того, компетенции NuData Security пригодятся карточному гиганту для реализации платежных проектов в сфере интернета вещей.

Высокотехнологичная цифровая экосистема интернета вещей к 2020 году будет насчитывать порядка 50 млрд умных устройств, считают эксперты. Очевидно, что бурное развитие данной отрасли автоматически создает и новые возможности для злоумышленников и хакеров.

Продукт NuDetect от NuData Security позволяет отличить реальных пользователей от потенциальных мошенников. Платформа способна к интеллектуальному обучению, она анализирует поведенческие особенности и активность клиентов как на ПК в онлайне, так и в мобильном интернете, маркируя наиболее рискованных из них.

Покупка NuData Security, по утверждению Mastercard, поможет компании усилить действующую систему безопасности на уровне устройств и средств аутентификации, а также обеспечит должное взаимодействие между эмитентами, продавцами и платформами по обработке онлайн-платежей.

Сумма и условия сделки не разглашаются.

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