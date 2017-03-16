Группа компаний Assist вошла в мировой реестр сервис-провайдеров международной платежной системы Visa. Реестр Visa Global Registry of Service Providers включает компании, чей уровень безопасности платежного сервиса соответствует всем требованиям стандарта PCI DSS и официально сертифицирован Visa.

В 2017 году Visa ввела специальный отличительный знак – электронный бейдж «On the list!», размещаемый на платежных страницах и информационных ресурсах компаний, включенных в реестр.

Добавим, что провайдер электронных платажей Assist ежегодно проходит процедуру сертификации PCI DSS в ее наиболее полной версии (Level 1), включающей очную аудиторскую проверку, сканирование на уязвимость веб-ресурсов и поиск уязвимостей платежного шлюза на всех уровнях инфраструктуры. Компания успешно проходит аудит PCI DSS с 2007 года.

С 1998 года Assist обеспечивает прием электронных платежей для крупнейших российских и зарубежных онлайн-компаний. С помощью Assist можно принимать платежи по Apple Pay, картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и «Мир», электронным кошелькам Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI.

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