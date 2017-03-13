Россельхозбанк совместно с компанией «ЛАН АТМсервис» оснастил банкоматы своей сети системой безопасности Cerber NCRlock для защиты денежных средств от несанкционированной выдачи.

Cerber NCRlock предотвращает атаки типа BlackBox, при которых к DATA-кабелю банкомата злоумышленники подключают специализированное устройство, позволяющее осуществлять несанкционированные выдачи денег из кассеты банкомата. При этом нет никаких вибраций, верхний кабинет ATM-устройства остается закрытым, поэтому охранным системам, в том числе системам контроля доступа, очень сложно выявить и предотвратить подобную атаку.

В случае несанкционированного подключения специальной аппаратуры к DATA-кабелю устройства, Cerber NCRlock обнаруживает попытку перехвата управления и блокирует работу диспенсера. Таким образом, система исключает возможность несанкционированной выдачи денежных средств.

«В последнее время увеличилось число атак, направленных на хищения наличности из банкоматов. Поэтому усиление безопасности банкоматных сетей для многих банков является приоритетной задачей. Россельхозбанк – современный, динамично развивающийся банк, уделяющий повышенное внимание вопросам безопасности устройств самообслуживания. Теперь можно с уверенностью сказать, что его банкоматы защищены от атак этого типа», — комментирует гендиректор «ЛАН АТМсервис» Андрей Владимиров.

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