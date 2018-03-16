Сбербанк первым в России предложил предпринимателям сегмента малого бизнеса кредитные бизнес-карты без ограничений по оплате любых товаров и услуг. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

По новым картам предусмотрен 50-дневный льготный период кредитования. Карта действует 36 месяцев и при необходимости может быть перевыпущена. Пользоваться картой можно как на территории РФ, так и за рубежом. Минимальный лимит по «бизнес-кредитке» составляет 100 тысяч рублей, максимальный – 1 млн рублей.

За время проведения пилотного проекта Сбербанк выпустил таких карт на сумму кредитных договоров около 310 млн рублей. Наиболее востребовано малым бизнесом использование кредитной бизнес-карты при оплате командировочных расходов, товаров и услуг.

«Наше предложение уникально, таких кредитных бизнес-карт на рынке России не существует. Есть единичные кобрединговые продукты, которые работают в отдельных ритейл-сетях. Кредитную бизнес-карту, которую предлагаем мы, можно использовать без ограничений для оплаты любых товаров и услуг как в торговых точках, так и в интернете. Более того, это удобный способ для малого бизнеса получить кредит», — комментирует старший вице президент Сбербанка Анатолий Попов.

Открыть кредитную бизнес-карту можно путем оформления заявки на кредитование и получив кредитную карту вместе с кредитом «Доверие» в отделении банка. Также можно заказать карту в отделении банка при условии действующего расчетного счета в Сбербанке сроком не менее 6 месяцев.

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