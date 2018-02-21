Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий кредитора информировать заемщика о задолженности и остатке кредитного лимита по кредитной карте. Заемщику будет направляться уведомление по переводу денежных средств, сообщает ТАСС.

долг по кредитной картеСейчас закон «О национальной платежной системе» обязывает оператора по переводу денежных средств информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа (по SMS или e-mail). При этом оператор не обязан информировать клиента о задолженности или остатке лимита по кредитной карте.

Согласно принятой во втором чтении редакции законопроекта, кредитная организация в соответствии с договором потребкредита после совершения заемщиком каждой операции с использованием кредитной карты обязана информировать его о размере его текущей задолженности, о доступной сумме потребительского кредита и о доступной сумме потребительского кредита с лимитом кредитования по договору потребительского кредита (займа). Эта информация будет предоставляться по SMS или электронной почте — соответствующие поправки вносятся в закон «О национальной платежной системе».

Принятие законопроекта будет конкретизировать данные об имеющейся задолженности и остатке лимита кредитования, что «позволит исключить заблуждение клиента о возможных средствах для их использования», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что информировать клиента кредитные организации будут только в случае совершения операции по кредитной карте.

В случае принятия поправки в третьем чтении, норма вступит в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования закона.

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