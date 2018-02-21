Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий кредитора информировать заемщика о задолженности и остатке кредитного лимита по кредитной карте. Заемщику будет направляться уведомление по переводу денежных средств, сообщает ТАСС.

Сейчас закон «О национальной платежной системе» обязывает оператора по переводу денежных средств информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа (по SMS или e-mail). При этом оператор не обязан информировать клиента о задолженности или остатке лимита по кредитной карте.

Согласно принятой во втором чтении редакции законопроекта, кредитная организация в соответствии с договором потребкредита после совершения заемщиком каждой операции с использованием кредитной карты обязана информировать его о размере его текущей задолженности, о доступной сумме потребительского кредита и о доступной сумме потребительского кредита с лимитом кредитования по договору потребительского кредита (займа). Эта информация будет предоставляться по SMS или электронной почте — соответствующие поправки вносятся в закон «О национальной платежной системе».

Принятие законопроекта будет конкретизировать данные об имеющейся задолженности и остатке лимита кредитования, что «позволит исключить заблуждение клиента о возможных средствах для их использования», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что информировать клиента кредитные организации будут только в случае совершения операции по кредитной карте.

В случае принятия поправки в третьем чтении, норма вступит в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования закона.

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