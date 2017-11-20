Сегодня «Почта Банк» и Национальная система платежных карт (НСПК, оператор национальной карты «Мир» — прим.) подписали меморандум о сотрудничестве. В его рамках предусматривается выпуск крупнейшей на рынке партии карт «Мир» с российским микрочипом производства компании «Микрон».

Согласно тексту документа, до конца первого полугодия 2018 года банк выпустит 2 млн карт «Мир» с российским чипом. Первая партия карт «Мир» с российским микрочипом объемом 400 тысяч штук уже направлена в регионы присутствия банка. Доставкой карт займется Почта России.

«В клиентской базе «Почта Банка» постоянно растет доля пенсионеров и других получателей бюджетных выплат, поэтому мы делаем ставку на долгосрочное сотрудничество с Национальной системой платежных карт. Это выбор социально ориентированного банка, заинтересованного в содействии усилиям государства в повышении финансовой безопасности России. На долю карт «Мир» уже сейчас приходится порядка 80% эмиссии карт «Почта Банка», и в будущем этот показатель будет только расти», — отметил президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.

Карты выдаются как в клиентских центрах банка, так и в тех отделениях почтовой связи, что, каек ожидается, поможет усилить проникновение карт платежной системы «Мир» в регионах.

Планы банка по эмиссии карт «Мир», без привязки к производителю микрочипа, значительно шире. В 2018 году «Почта Банк» выпустит более 4 млн карт «Мир», обещая нарастить их эмиссию более чем в три раза по сравнению с 2017 годом при технологической поддержке процессинговой компании «МультиКарта»

Кроме выпуска карт «Мир» с российским чипом, стороны договорились провести ряд мероприятий, направленных на повышение информированности населения о возможностях карт платежной системы «Мир».

(Всего прочитано 14 раз, из них 1 посещений сегодня)