Банк Хоум Кредит запустил мобильное приложение «Товары в рассрочку» для устройств на базе операционной системы Android. Оно уже доступно в магазине приложений Play Market.

Клиент находит интересный ему товар с помощью системы поиска и фильтрации и оформляет его в рассрочку от Банка Хоум Кредит непосредственно через интерфейс приложения. Сейчас в нем представлены более 10 тысяч товаров партнеров — бытовая и компьютерная техника, телефоны, электроника.

Напомним, что в сентябре банк выпустил аналогичное приложение для устройств на базе iOS.

«В приложениях мы предоставляем пользователю полный функционал сервиса. Кроме того, мы уверены, что зачастую использовать мобильное приложение для покупок в рассрочку гораздо удобнее. Поэтому я рекомендую попробовать наши решения для мобильных устройств. Мы постоянно работаем над улучшениями как сервиса в целом, так и приложений в частности, и будем признательны за любые отзывы и пожелания — их можно оставить в App Store и Play Market», — отметил директор по цифровому бизнесу Банка Хоум Кредит Михаил Балабанов.

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