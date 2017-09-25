«Почта Банк» продолжил активный рост продаж кредитов на покупку товаров (+59% к августу 2016 года). В сегменте POS-кредитования банк поднялся с 6 на 5 место аналитического агентства Frank Research Group.

Как отмечается в пресс-релизе Почта Банка, с начала 2017 года портфель его POS-кредитов достиг 19,4 млрд руб., показав темпы роста, в два раза опережающие рыночную динамику. За восемь месяцев клиенты оформили свыше 652 тысяч кредитов на покупку товаров на сумму более 18,7 млрд руб.. Это вдвое выше, чем за аналогичный период 2016 года. Большой популярностью у клиентов пользуется рассрочка: с начала года ее доля выросла на 22% к прошлогоднему показателю.

Драйверами роста стали эффективная работа с ключевыми партнерами, наращивание продающей базы и активная экспансия банка в регионы.

«В целом сегмент POS-кредитования стабильно растет, что говорит о востребованности данного направления у населения. Клиенты «Почта Банка» чаще всего покупают в кредит электронную и бытовую технику. В наших планах стоит дальнейшее наращивание POS-портфеля, в том числе и в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока», — отметил руководитель службы целевого кредитования «Почта Банка» Андрей Павлов.

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