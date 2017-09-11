Популярный платежный сервис Square собирается получить банковскую лицензию в штате Юта. Компания, в частности, планирует предлагать кредитные и депозитные счета малому бизнесу в США.

Напомним, с 2014 года Square кредитует американские малые предприятия в рамках услуги Square Capital. С тех пор выдано кредитов на сумму около $1,8 млрд при средней сумме займа в размере $6 тыс. Только в этом году прирост клиентов сервиса составил 68%.

Между тем, по-настоящему развивать данное направление можно только после получения банковской лицензии. Разрешение на осуществление банковской деятельности позволит Square выдавать кредиты без посредников. В планах Squre — открытие собственного банковского подразделения Square Financial Services, Inc. с капитализацией $56 млн наличными.

После соответствующих новостей, 8 сентября акции Square подорожали на 0,87% до $26,53, а показатель рыночной капитализации превысил $10 млрд.

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