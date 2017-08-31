PayPal придумала новое «оружие» для взятия очередных высот на рынке оффлайновых платежей — старомодную пластиковую кредитную карту. Правда с функцией кэшбэка (возврата части денег за оплаченные покупки — Прим.Ред.).

Для этого пионер цифровых платежей объединил свои усилия с компаниями Synchrony Financial и Mastercard. Владельцы новой PayPal Cashback Mastercard смогут получить 2% кэшбэк за любую оплату такой картой в интернете или в любом розничном магазине.

По карте не предусмотрено ни ежегодных лимитов трат, ни минимальной суммы погашения, ни ограничений по расходованию возвращенных на нее денег в виде кэшбэка. Более того, такая кредитка даже не имеет срока действия!

По словам вице-президента и коммерческого директора PayPal Даррела Эша (Darrell Esch), испытания карты показали, что клиенты все больше пользуются PayPal не только в обычных магазинах, но и в онлайне.

«Наша цель — предоставить клиентам выбор и гибкость в том, как они платят при совершении покупок — будь то в Интернете или в простом магазине. PayPal Cashback Mastercard — это еще один инновационный вариант потребительского кредитования, значительно упрощающий процесс оплаты для любого клиента».

Отдельно отметим, что кредитка с кэшбэком доступна только для резидентов США.

(Всего прочитано 12 раз, из них 12 посещений сегодня)