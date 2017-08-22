Банк «Открытие» стал первым банком, предложившим кредит на онлайн-кассы, соответствующие новому порядку №54-ФЗ, а также на дополнительное кассовое оборудование и услуги.

Как отмечается в пресс-релизе банка, первой онлайн-кассой, которую можно взять в кредит, стало устройство компании «Эвотор». При этом покупка в кредит реализуется погашением задолженности с эквайрингового счета клиента в банке «Открытие».

На сегодняшний день клиенты «Открытия» уже могут приобрести в кредит комплекты смарт-терминалов «Эвотор», POS-терминалы, пинпады, пакеты сервисного обслуживания от партнеров, услуги по получению квалифицированной электронной подписи и регистрации кассовой техники в ФНС и ОФД.

Кредит на сумму от 15 тысяч до 500 тысяч рублей выдается на срок от 4 до 6 месяцев. Для получения кредита у клиента должен быть открыт расчетный счет в банке, заключен договор на эквайринговое обслуживание и оформлена выписка, подтверждающая ежемесячный оборот средств в течение трех месяцев – от 20 тысяч рублей по эквайринговому обороту или от 100 тысяч рублей по обороту на расчетном счете.

«Запуск кредитования кассового оборудования в начале второго этапа реформы позволит многим предпринимателям безболезненно перейти на новый порядок и начать использовать «умную» онлайн-кассу для развития своего бизнеса. При этом подключение эквайринга способствует увеличению среднего чека и привлечет новый поток клиентов, что сделает торговую точку уверенной и конкурентоспособной, – отметил гендиректор и сооснователь «Эвотора» Андрей Романенко.

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