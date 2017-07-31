Действующие клиенты «Почта Банка» отныне могут получить кредит, не выходя из дома. Для этого необходимо заполнить соответствующую заявку на сайте, в мобильном приложении или интернет-банке кредитной организации. осле одобрения денежные средства зачисляются на сберегательный счет в течение 15 минут, отмечается в пресс-релизе «Почта Банка».

В процессе оформления продукта клиент может выбрать комфортные для себя параметры кредита, а также подключить услугу «Гарантированная ставка», позволяющую пересчитать кредит по ставке 14,9% годовых при погашении без просрочек не менее чем 12 ежемесячными платежами. После одобрения заявки клиент скачивает пакет документов, заключение договора подтверждается одноразовым паролем, который банк отправляет на мобильный телефон клиента.

Лимит для дистанционного получения кредита составляет от 30 до 150 тысяч рублей. Если одобренная банком сумма кредита превышает 150 тысяч рублей, для заключения договора и получения кредита клиенту необходимо будет обратиться в ближайший клиентский центр «Почта Банка».

«Мы последовательно работаем над повышением удобства и функциональности дистанционных каналов «Почта Банка». Один раз посетив отделение и оформив бесплатный сберегательный счет, клиенты получают возможность пользоваться простой электронной подписью и перейти на полностью удаленное взаимодействие с банком. В прошлом году мы реализовали в интернет- и мобильном банке возможность открытия вкладов, а с сегодняшнего дня наши клиенты смогут не только оставить заявку на кредит в ДБО, но и получить денежные средства без посещения клиентского центра», — отметила вице-президент «Почта Банка» Анастасия Масленникова.

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