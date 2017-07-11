Банк Хоум Кредит запустил первую в России онлайн-площадку, где все товары можно приобрести в рассрочку. Клиент получает товар за счет кредита банка, а проценты покрывает скидка магазина-партнера.

Как отмечается в пресс-релизе кредитной организации, на онлайн-площадке можно купить более 10 тысяч товаров партнеров. В числе крупнейших партнеров площадки — «Эльдорадо», «Евросеть» и «Технопарк». Решение по рассрочке принимается за 20 секунд.

«Рассрочка — очень популярный продукт. Поэтому наш банк решил собрать товары партнеров на одной онлайн-площадке рассрочек. Это логичное продолжение бизнеса, ведь мы — крупнейший банк на рынке кредитования товаров и услуг. А аналогов таких площадок в России пока нет, — комментирует директор по цифровому бизнесу Банка Хоум Кредит Михаил Балабанов. — Мы оформляем кредит без переплаты за товар за счет скидки от партнера. Поэтому клиент выплачивает сумму, которую видит на ценнике».

На данный момент ассортимент онлайн-площадки Банка Хоум Кредит в основном представлен бытовой техникой и электроникой. В ближайшее время он будет расширяться: клиенты смогут взять в рассрочку мебель, одежду и другие товары.

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