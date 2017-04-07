Корпорация МСП и МСБ Банк разработали специализированные кредитные продукты, предназначенные для женщин-предпринимателей.

В настоящее время женщинам-предпринимателям в МСП Банке доступны кредитные продукты «Экспресс на текущие цели» и «Экспресс на инвестиции». Целью кредитов могут быть как пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности предприятия, так и реализация инвестиционных проектов. Ставка для специального сегмента, к которому относится женское предпринимательство, составляет 10,6%.

Финансовые продукты ориентированы на поддержку предпринимательниц, прошедших обучение по образовательным программам корпорации МСП, в том числе «Мама – предприниматель», и зарегистрированных на Портале Бизнес-навигатора МСП.

Анализ подавляющего большинства кредитных заявок, поступающих в банки от женщин-предпринимателей, проведенный банками-партнерами Корпорации МСП, МСП Банком и общественными организациями, показал, что в большинстве случаев размер запрашиваемого кредита не превышает 100 млн рублей. По мнению экспертов, это обусловлено масштабами бизнеса женщин-предпринимателей и свойственной им осторожностью при совершении капитальных инвестиций.

Напомним, что необходимость разработки специальных финансовых решений, стимулирующих развитие женского предпринимательства, обсуждалась на встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с женщинами-предпринимателями в 2016 году. По итогам встречи федеральным органам исполнительной власти, субъектам РФ и Корпорации МСП было рекомендовано уделить особое внимание оказанию женщинам-предпринимателям информационно-маркетинговой, образовательной и финансовой поддержки, в том числе путем разработки специализированного кредитно-гарантийного продукта.

Кроме того, по предложению Корпорации МСП мероприятия по разработке специального финансового продукта для женщин-предпринимателей были включены в сводный план приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденный проектным комитетом по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В соответствии с дорожной картой по разработке специализированного финансового продукта для женщин-предпринимателей на базе МСП Банка, в период с апреля по август 2017 года данные кредитные продукты будут использоваться в тестовом режиме с возможностью дальнейшего расширения и дополнения условий кредитования.

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