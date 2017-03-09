Банк «Открытие» предложил новый продукт для малого бизнеса — доступное экспресс-финансирование. «Бизнес Аванс» — это кредит под будущую эквайринговую выручку клиента.

Зная историю оборотов предприятия за последние несколько месяцев, можно прогнозировать его будущий оборот, а значит, и размер кредита. Оформление осуществляется с минимумом документов за 1–2 дня.

«На сегодняшний день в России нет аналогов «Бизнес Авансу». Инструмент должен вызвать интерес со стороны предпринимателей, которым срочно требуется вложить в дело сравнительно небольшую сумму. Обычно в пределах 1 млн рублей», — комментирует руководитель проекта Николай Тепляков.

«Бизнес Аванс» дополняет пакет текущих продуктов банка для малого бизнеса. Таким образом владельцы ИП и ООО, которые обслуживаются в кредитной организации, могут получить не только РКО и эквайринг, но и доступ к быстрому финансированию своего предприятия.

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