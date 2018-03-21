Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и ряд представителей торговых сетей направили Центробанку письмо с предложением рассмотреть вопрос о введении тарифного регулирования отдельных видов комиссий, уплачиваемых участниками системы безналичных расчетов друг другу при осуществлении платежей с использованием банковских карт. Об этом говорится в совместном письме ассоциаций, сообщает ТАСС.

В письме отмечается, что ассоциации обеспокоены высокими тарифами на обслуживание банковских карт, установленными операторами платежных систем. В частности, согласно действующему регулированию, тарифы национальной платежной системы «Мир» не регулируются государством отдельно.

«Порядок установления их (тарифов — ред.), максимальные и минимальные пределы, периодичность изменения нормативно не закреплены, могут изменяться на усмотрение НСПК (оператор платежной системы «Мир» — ред.). Таким образом, государство, установив для участников рынка обязанность по приему банковских карт «Мир», не определило один из ключевых показателей, от которого зависит объем финансовой нагрузки», — отмечают представители торговых сетей, уточняя, что доля ставки межбанковской комиссии в структуре затрат на эквайринг варьируется на уровне 80-90%.

«На сегодняшний день при наличных операциях процентная ставка по инкассации составляет порядка 0,5% от объема денежных средств, в то время как тариф эквайринга — 1,8% по картам Visa или Mastercard, что ставит безналичные операции в неконкурентные условия. НСПК установила ставку межбанковского обмена, варьирующуюся в районе 2%, хотя на старте заявлялось о цифре менее 0,3%», — сетует президент АКИТ Алексей Федоров.

По его словам, это может отразиться на участниках рынка с небольшой выручкой и на рядовых потребителях.

«Маржинальность на рынке сейчас составляет порядка 2-3%, и ситуация при существующей ставке эквайринга и обязательном приеме карт «Мир» может стать патовой. Таким образом, только снижение ставки до 0,2%-0,6%, включая кредитные карты, повлечет за собой массовый переход на безналичные расчеты и внедрение национальной платежной системы», — пояснил Федоров.

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