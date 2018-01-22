Мэрия Москвы выбрала единого оператора по обслуживанию платежей на сайте mos.ru — им стал МТС-банк. Ранее проведением платежей через официальный портал мэра и правительства Москвы проводили 20 банков.

Как сообщает РБК, выбирали единого оператора платежей для сайта mos.ru в ноябре прошлого года. Единственную заявку на участие подал МТС-банк, с которым в итоге и было подписано пятилетнее соглашение. Работу в качестве единственного оператора системы платежей он начнет уже с февраля.

Согласно материалам тендера, единственным ограничением для участия в нем было требование обеспечить эквайринг электронной коммерции платежных систем МИР, VISA и MasterCard.

Интересно отметить, что еще до декабря прошлого года работать на площадке mos.ru имел возможность любой банк. Для этого было достаточно заполнить заявку на подключение, внести 10 тысяч рублей и протестировать платежный функционал.

В мэрии считают, что работа с одним банком позволит снизить комиссии для граждан при оплате услуг.

Согласно статистике, сервисом оплаты госуслуг через портал mos.ru в 2017 году воспользовались 3 млн человек. За это время через него прошло порядка 30% платежей за городские услуги, а объем транзакций за год составил 12 млрд рублей.

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