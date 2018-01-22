С 22 января банк ВТБ подключил социальные карты москвича платежной системы «Мир» к Программе лояльности НСПК. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Теперь их владельцы смогут получать кэшбэк, расплачиваясь в торгово-сервисных предприятиях, участвующих в программе. Максимальный размер возврата средств может составить 20% от суммы покупки.

Чтобы начать получать вознаграждение на счет карты «Мир», клиентам необходимо пройти регистрацию на портале privetmir.ru. Пользователь может самостоятельно отслеживать статус начисления кэшбэка в личном кабинете на сайте программы. В настоящий момент партнерами данного сервиса «Мир» являются свыше 70 розничных предприятий Москвы и Московской области.

«Кэшбэк – одно из главных преимуществ, на которое обращают внимание владельцы карт. Мы рады предоставить этот сервис вместе с НСПК всем нашим клиентам. По разным категориям — кафе и рестораны, бытовая техника, путешествия, аптеки и др. — они могут получить до 20% от суммы покупки. Сервис также распространяется на всех держателей социальной карты москвича, выпущенной на базе платежной системы «Мир»», — комментирует старший вице-президент ВТБ Юлия Деменюк.

Отметим, что с момента старта эмиссии розничный бизнес банка ВТБ выпустил более 4,5 млн карт на базе платежной системы «Мир». Из них количество социальных карт москвича уже превысило 800 тысяч штук. В октябре прошлого года Группа ВТБ стала участником кэшбэк-сервиса платежной системы «Мир».

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