Госдума приняла в первом чтении, правительственный законопроект, позволяющий банкам блокировать операции по банковским картам и другим электронным видам платежей.

Согласно документу, у банков должна появиться возможность на срок до двух суток блокировать банковские карты, а также денежные переводы, электронные кошельки и интернет-банкинг, если операции по ним показались сотрудникам банка подозрительными.

В частности, если в банке решат, что денежные средства с карты или электронного счета клиента были списаны незаконно, то такая операция будет заблокирована. При этом сотрудник банка должен незамедлительно связаться с клиентом и подтвердить операцию — при этом, гражданам будут звонить, а юрлицам писать на электронную почту. Однако, по словам авторов законопроекта, вернуть средства можно будет только если они не были зачислены на счет получателя.

«Полагаю, что данный законопроект сможет решить достаточно острую проблему, связанную с мошенничеством на рынке электронных платежных карт и наконец даст банкам легитимную возможность бороться с этим видом мошенничества», — заявил в ходе пленарного заседания замминистра финансов Алексей Моисеев.

Между тем, документ не уточняет критерии сомнительности операций и не дает четких признаков, по которым сотрудники банка смогут понять, законно или незаконно была проведена операция с банковской картой. Предполагается, что основные критерии и признаки установит ЦБ, но при этом у каждого банка будет возможность установить дополнительные критерии для определения сомнительности операции. Однако Моисеев подчеркнул, что правительство готово доработать инициативу ко второму чтению.

По материалам REGNUM

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