Доля национальной карты «Мир» в качестве средства онлайн-платежа в этом году вырастет и составит 6% против 1% в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова.

«В 2017 году видимой стала доля карт «Мир», в 2018 году мы прогнозируем ее увеличение до 6%. Это связано в первую очередь с распространением карт среди сотрудников государственных организаций и ведомств. Почти все интернет-магазины с 2017 года наряду с другими платежными системами принимают также и карты «Мир», — рассказал Федоров.

По данным АКИТ, Visa и MasterCard по прежнему остаются самыми популярными платежными средствами в нашей стране. По прогнозу ассоциации, доля MasterCard как средства платежа в 2018 году составит 41% против 43% годом ранее, доля Visa — 53% против 56%. Вместе с тем доля онлайн-платежей в интернет-коммерции в 2016 году составила 25%, в 2017 году увеличилась до 29%.

«Главными драйверами развития онлайн-платежей в 2017 году стали ApplePay, AndroidPay, а также cashback-сервисы. Распространение безналичных платежей в российских интернет-магазинах происходит, в том числе, за счет обязательной предоплаты при совершении покупок в зарубежных интернет-магазинах — потребители попросту привыкают к подобной схеме оплаты», — отметил глава АКИТ.

По словам Федорова, главным «тормозом» для развития онлайн-платежей становится высокая ставка. Так, у мелких интернет-продавцов банки и платежные системы забирают до 3% с каждой покупки, что невыгодно в сегментах с наценкой не более 5%. Таким образом многие предприниматели просто отказываются от приема карт на своих сайтах.

По материалам ТАСС

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