Будучи крупнейшим эмитентом карт национальной платежной системы «Мир», Сбербанк не планирует вводить кешбэк по ним. То же самое касается остальных карт международных платежных систем. Об этом сегодня журналистам заявил президент Сбербанка Герман Греф.

«Программа лояльности работает, кешбэк не работает, потому что у нас нет cash back. У нас ни по каким картам нет кешбэк, почему они должны быть по картам «Мир», — сказал Греф.

По его словам, в начале следующего года функционал работы по картам «Мир» будет таким же, как по другим картам.

«По картам «Мир» функционал был ограниченный, сейчас мы step by step, по-моему, мы в начале 2018 года полностью выравним функционал такой же как в международных платежных системах», — уточнил журналистам глава крупнейшего банка страны. «Новая система, она вводилась постепенно, интернет-эквайринг в частности и так далее. И мы естественно функциональность тоже вводили», — добавил Греф.

По материалам РИА Новости

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