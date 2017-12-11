«Почта Банк» и торговая сеть «Пятерочка» выпустили кобрендинговую кредитную карту. Об этом говорится пресс-релизе кредитной организации.

Кредитная карта «Пятерочка» объединяет в себе все преимущества программы лояльности торговой сети «Выручай-карта» и возможность использования средств банка. Таким образом ею можно пользоваться в клиентских центрах «Почта Банка» на всей территории присутствия сети «Пятерочка», которая охватывает 63 региона Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Уральского, Южного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов. Клиенту достаточно иметь при себе паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.

Карта обладает лимитом от 10 до 500 тысяч рублей и льготным беспроцентным периодом до 60 дней. Кредитное решение принимается банком в течение 5 минут, выдача неименной карты производится моментально. Оформить новую кредитную карту можно с 11 декабря.

Что касается ранее выпущенной «Почта Банком» дебетовой карты «Пятерочка», то за три с половиной месяца с момента ее запуска было выдано порядка 300 тысяч таких карт, говорит директор по развитию розничного бизнеса «Почта Банка» Григорий Бабаджанян.

За любую покупку с помощью карты «Пятерочка» на счет покупателя в программе лояльности торговой сети начисляются баллы. За покупки в «Пятерочке» — по 3 балла за каждые 20 рублей в чеке на сумму до 555 рублей и по 4 балла за каждые 20 рублей в чеке на сумму больше 555 рублей. Кроме того, баллы начисляются за покупки по карте в любых других магазинах, в том числе в интернете — по 2 балла за каждые 20 рублей в чеке. При следующих покупках в «Пятерочке» баллы со счета можно списать по курсу 10 баллов за 1 рубль скидки в чеке, при этом скидка может составить до 100% от стоимости покупки.

Для держателей карт «Пятерочка» торговая сеть формирует персональные предложения, например, о начислении дополнительных баллов за покупку определенных товаров. За первую транзакцию по карте и в честь дня рождения владельца на нее поступает по 2500 баллов «Пятерочки», что в сумме эквивалентно 500 руб. скидки на покупку в торговой сети.

Если у пользователя есть карта программы лояльности «Выручай-карта», то он может оформить карту «Пятерочка» от «Почта Банка» и объединить балльные счета. Начисление баллов по карте «Пятерочка» происходит в течение 14-30 дней со дня покупки.

Баллы начисляются за покупку всех товаров, включая акции и промо-предложения торговой сети, кроме алкогольной и табачной продукции. Перед покупкой карту нужно предъявить кассиру для сканирования штрих-кода и сообщить о своем желании списать баллы. Баллы хранятся на карте 12 месяцев с момента начисления. Узнать свою историю покупок и транзакций по карте «Пятерочка» можно в интернет-банке и мобильном приложении «Почта Банка», а баланс баллов и порядок начисления за ту или иную покупку — в личном кабинете на сайте торговой сети.

(Всего прочитано 17 раз, из них 1 посещений сегодня)