Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) представил ограниченный тираж праздничных новогодних подарочных карт в теплом атмосферном оформлении. Карта myGift на базе международной платежной системы VISA призвана стать отличным решением для корпоративного подарка или призового фонда предпраздничной маркетинговой акции.

Выбор подарочных карт myGift поможет подготовиться к новогоднему ажиотажу в спокойном темпе: корпоративные заказчики могут заказать сам «пластик» уже сейчас, получить в офис в удобное время, а определиться с номиналом и пополнить карты – непосредственно в канун мероприятия, в декабре.

Сувениры с символикой года, ежедневники и календари, неподходящая косметика и парфюм лидируют в рейтингах «самых неудачных подарков на Новый год». Для работодателей карта myGift – это возможность потратить бюджет на «удачный» и в своей мере индивидуальный подарок, а для получателей – это возможность исполнить любое свое новогоднее желание, подчеркивается в сообщении ЦФТ. Карта принимается в тысячах магазинов в любом городе страны, в любом российском интернет-магазине, везде, где принимают к оплате банковские карты.

Карта myGift также может выступить в качестве приза в рекламной акции, розыгрыше, если компания планирует маркетинговые активности в предновогодний период: гибкий номинал карты позволяет подарить от 300 до 15 000 рублей. Кроме того, подарочные карты избавляют юридическое лицо от работы с наличными денежными средствами и сопутствующей отчетности, т.к. карта myGift создана специально для заказчиков – юридических лиц с учетом требования российского законодательства: разработана простая юридическая схема со стандартным договором, партнеры предоставляют полный комплект необходимых документов для бухгалтерии и налоговой.

Карты распространяются по b2b схеме: юридические лица могут приобрести карты за безналичный расчет у партнеров ЦФТ: компаний «Подарок в квадрате» и «Бантиков».

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