Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) представил ограниченный тираж праздничных новогодних подарочных карт в теплом атмосферном оформлении. Карта myGift на базе международной платежной системы VISA призвана стать отличным решением для корпоративного подарка или призового фонда предпраздничной маркетинговой акции.

карта myGiftВыбор подарочных карт myGift поможет подготовиться к новогоднему ажиотажу в спокойном темпе: корпоративные заказчики могут заказать сам «пластик» уже сейчас, получить в офис в удобное время, а определиться с номиналом и пополнить карты – непосредственно в канун мероприятия, в декабре.

Сувениры с символикой года, ежедневники и календари, неподходящая косметика и парфюм лидируют в рейтингах «самых неудачных подарков на Новый год». Для работодателей карта myGift – это возможность потратить бюджет на «удачный» и в своей мере индивидуальный подарок, а для получателей – это возможность исполнить любое свое новогоднее желание, подчеркивается в сообщении ЦФТ. Карта принимается в тысячах магазинов в любом городе страны, в любом российском интернет-магазине, везде, где принимают к оплате банковские карты.

Карта myGift также может выступить в качестве приза в рекламной акции, розыгрыше, если компания планирует маркетинговые активности в предновогодний период: гибкий номинал карты позволяет подарить от 300 до 15 000 рублей. Кроме того, подарочные карты избавляют юридическое лицо от работы с наличными денежными средствами и сопутствующей отчетности, т.к. карта myGift создана специально для заказчиков – юридических лиц с учетом требования российского законодательства: разработана простая юридическая схема со стандартным договором, партнеры предоставляют полный комплект необходимых документов для бухгалтерии и налоговой.

Карты распространяются по b2b схеме: юридические лица могут приобрести карты за безналичный расчет у партнеров ЦФТ: компаний «Подарок в квадрате» и «Бантиков».

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