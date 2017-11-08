Российские клиенты сети ресторанов быстрого питания Burger King получили возможность пополняют баланс своих бонусных карт, перечисляя на них средства с банковских карт. Партнером по проекту выступила система электронных платежей Assist.

Пользователи, у которых есть зарегистрированная бонусная карта Burger King, могут воспользоваться опцией пополнения баланса с банковских карт Visa, MasterCard и «Мир» в личном кабинете на сайте программы лояльности.

Операции пополнения баланса с банковских карт осуществляются компанией-разработчиком и интегратором платежных решений Assist, сертифицированной по международному стандарту PCI DSS 3.1 Level 1 и имеющей статус официального сервис-провайдера международных платежных систем Visa и MasterCard.

«Каждый день в рестораны Burger King в России приходят сотни тысяч посетителей, многие из которых – наши постоянные гости, использующие карту лояльности. – комментирует региональный менеджер по маркетингу Burger King в Москве и МО Евгения Иванова. – Мы стремимся стать любимой сетью для наших гостей и постоянно работаем над скоростью и качеством наших услуг. Оплачивать заказ одной бонусной картой, не используя дополнительно наличные или другие платежные карты легче и быстрее, поэтому мы совместно с Assist реализовали возможность удобного пополнения баланса с банковской карты в личном кабинете на сайте программы лояльности Burger King».

С 1998 года Assist обеспечивает прием электронных платежей для крупнейших российских и зарубежных онлайн-компаний. С помощью Assist можно принимать платежи по картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и «Мир», а также посредством систем мобильных платежей Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay и электронных кошельков Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney. Assist доверяют более 3000 компаний по всему миру.

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