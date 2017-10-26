Популярная служба такси нового формата Uber продвигает свой бренд в массы с акцентом на оказание финансовых услуг. Как заявили представители компании на конференции Money2020, уже в следующем месяце Uber предложит своим клиентам кредитную карту в партнерстве с Visa и американским банком Barclaycard US.

Первоначально заказать такую карту смогут граждане США. Сделать это можно будет непосредственно из мобильного приложения Uber или на сайте, начиная уже со 2 ноября. Решение о выдаче карты принимается в течение нескольких минут после оценки кредитоспособности ее будущего владельца. Выпустить виртуальный аналог новой «кредитки» можно будет сразу после одобрения заявки на ее получение, а уже через несколько дней почта доставит карту на физическом носителе.

Плата за годовое обслуживание кредитки от Uber отсутствует. При этом процент по кредиту варьируется от 16% до 24,7%. Владельцам карт предлагается широкий набор привилегий по кэшбэку: 4% — при оплате еды и напитков в барах и ресторанах (в т.ч. на UberEats), 3% — за аренду жилья в отелях и покупку авиабилетов, 2% — за любые онлайн-покупки, а также на поездки через Uber. По остальным категориям расходов по карте обещают возвращать 1% от суммы. Кэшбэком можно воспользоваться для оплаты кредита по Uber-карте, получить в виде подарочных карт или просто обналичить.

Более того, если владелец карты потратит с ее помощью более $500 в первые 90 дней с момента выпуска, то ему будут начислены бонусные $100. Для тех же, чьи траты по карте за год с момента ее выпуска превысят $5000, в качестве бонуса будет переведено по $50 в качестве оплаты за подписку на такие сервисы, как Netflix и Spotify. В числе прочих льгот — страхование мобильных телефонов и приглашение на эксклюзивные мероприятия.

По словам представителей Uber, сделка с Visa и Barclaycard US поможет компании гораздо глубже понять жизненные ценности ее клиентов. Между тем в Barclaycard надеются, что доступ к 60-миллионной базе пользователей Uber позволит более эффективно привлекать клиентов по сравнению с традиционными почтовыми рассылками (директ-мейл).

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