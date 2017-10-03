Сбербанк объявил о снижении ставки по интернет-эквайрингу. Теперь тарифы банка составляют от 1,8% от суммы операций по оплате банковскими картами, проводимыми по технологии 3D-Secure.

«Оплата банковскими картами в интернете становится все более популярной среди покупателей и наша цель сделать стоимость интернет-эквайринга на уровне с торговым-эквайрингом, а в будущем, мы надеемся сделать его еще дешевле для отдельных видов индустрий. Новые условия сделают услугу максимально доступной для микро-малого бизнеса, и в целом положительно повлияют на развитие электронной коммерции в РФ», — отметила руководитель дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова».

На данный момент тариф в 1,8% по интернет-эквайрингу доступен для бизнесов, чьи ежемесячные обороты по оплате банковскими картами на сайте составляют от 7 до 10 млн. рублей. Для новичков в бизнесе, с оборотами до 1 млн. рублей в месяц, тариф по интернет-эквайрингу фиксируется на уровне 2%.

Сегодня клиенты Сбербанка имеют возможность принимать оплату с банковских карт на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах, а также направлять счет-ссылку на оплату. Последний вариант оплаты наиболее удобен для малого бизнеса, у которого есть только сайт-визитка. Если у покупателя нет доступа в интернет, то принять оплату корпоративный клиент Сбербанка может и по телефону. Также Сбербанк реализовал все решения интернет-эквайринга с онлайн-фискализацией для исполнения интернет-магазинами требований 54-ФЗ.

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