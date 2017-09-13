«Почта Банк» сообщил о выдаче более 75 тыс. карт «Пятерочка». Кобрендинговый проект с популярной торговою сетью стартовал 1 августа в более чем 1500 клиентских центрах «Почта Банка» в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Теперь же оформить банковскую карту Visa, объединившую в себе преимущества программы лояльности торговой сети «Выручай-карта» и дополнительные возможности от банка, можно в 60 регионах Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Уральского, Южного и Сибирского федерального округов.

За каждую покупки с использованием карты «Пятерочка» на счет покупателя в программе лояльности торговой сети начисляются баллы. За покупки в «Пятерочке» — по 3 балла за каждые 20 рублей в чеке на сумму до 555 рублей и по 4 балла за каждые 20 рублей в чеке на сумму свыше 555 рублей. За покупки по карте в любых других магазинах, в том числе в интернете, начисляется по 2 балла за каждые 20 рублей в чеке. При следующих покупках в «Пятерочке» баллы со счета можно списать по курсу 10 баллов за 1 рубль скидки в чеке, при этом скидка может составить до 100% от стоимости покупки.

«Совместный проект с торговой сетью обладает очень удачной внутренней географией – В среднем отделения банка находятся всего в 250 метрах от магазинов «Пятерочка», что повышает удобство оформления карты», — отметил вице-президент «Почта Банка» Григорий Бабаджанян.

Для держателей карт «Пятерочка» торговая сеть формирует персональные предложения, например, о начислении дополнительных баллов за покупку определенных товаров. За первую транзакцию по карте и в честь дня рождения владельца на нее поступает по 2500 баллов «Пятерочки», что в сумме эквивалентно 500 рублей скидки на покупку в торговой сети.

Баллы начисляются за покупку всех товаров, включая акции и промо-предложения торговой сети, но не могут быть начислены за оплату минимальной розничной стоимости алкогольной и табачной продукции.

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