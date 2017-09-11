Сбербанк России сообщил о выпуске 10 млн карт национальной платежной системы «Мир». Среди клиентов, получающих карты, — сотрудники бюджетных учреждений, пенсионеры и клиенты, открывающие карты для личного использования.

На сегодняшний день Сбербанк предоставляет возможность расплатиться картой «Мир» во всей своей платежной инфраструктуре. Последняя представлена почти 1,2 млн POS-терминалами в 800 тыс. торгово-сервисных предприятиях по всей России и более чем в 24 тыс. интернет магазинов.

С помощью карт «Мир» от Сбербанка можно получить любые доступные услуги во всех 77 тыс. устройствах самообслуживания Сбербанка и более чем в 14 тыс. отделений по всей России. Для держателей национальных карт Сбербанка доступен весь функционал интернет-банка «Сбербанк Онлайн», как в веб-версии, так и в приложении, а также Мобильного банка.

Оплата картами «Мир» Сбербанка в интернете осуществляется по безопасной технологии MirAccept, которая предполагает подтверждение покупки с помощью одноразового SMS-пароля. Кроме этого, Сбербанк реализовал технологию MirAccept в своем интернет-эквайринге, что позволяет держателям карт «Мир» любого банка безопасно расплачиваться во Всемирной паутине.

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