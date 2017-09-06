Промсвязьбанк предложил клиентам – физическим лицам – кредитную и дебетовую версии «Карты мира без границ» платежной системы Mastercard.

За каждые потраченные 100 рублей по этим картам начисляется до 10 миль (1 миля равна 1 рублю возврата от части стоимости покупок (cashback), но не более 3 000 миль в месяц.

Обменять мили можно на покупку авиабилетов, бронирование отеля, билеты на поезд, аренду автомобиля, заказ туристического тура и круиза. В рамках специальной акции Промсвязьбанк до конца года предлагает клиентам возврат от части стоимости покупок 10% на топливо и товары на АЗС.

Годовое обслуживание «Карты мира без границ» обойдется в 1 990 рублей. Для держателей карты, выезжающих за рубеж, также действует программа бесплатного страхования до 50 тыс. евро.

В интернет-банке ПСБ клиент может обменять накопленные мили на рубли и вернуть денежные средства на карту. Для этого нужно зайти на страницу «Карта мира без границ» в раздел «Целевые покупки», нажать кнопку «Вернуть деньги», ввести сумму возврата и завершить операцию. В будущем эта опция будет доступна и в мобильном банке.

Возобновляемый грейс-период по кредитной карте составляет до 55 дней. Для кредитной карты годовая процентная ставка – 29,9%, а кредитный лимит – от 15 тыс. до 600 тыс. рублей. За траты в категориях «Путешествия» и «Покупки за границей» клиенты получат возврат средств в повышенном размере — 3%. По всем остальным категориям трат он составляет 1,5%.

При оформлении дебетовой карты клиентам начисляются 500 приветственных миль: для этого нужно оплатить годовое обслуживание в течение 30 дней с даты подключения к бонусной программе по карте. Дополнительно на дебетовую карту при сумме покупок более 25 тыс. рублей в месяц на остаток по карте начисляется до 5% милями. За траты в категориях «Путешествия» и «Покупки за границей» клиенты получат возврат средств в повышенном размере — 1,5%. По всем остальным категориям трат возврат средств составит 1%.

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