Промсвязьбанк объявил о начале приема платежей по картам системы UnionPay в собственных устройствах торгового эквайринга. При этом дополнительное удобство обеспечивает технология бесконтатных мобильных платежей QuickPass.

Комиссия за прием к оплате карт UnionPay аналогична комиссии по картам VISA, MasterCard и «Мир», подчеркивается в пресс-релизе кредитной организации.

Международная платежная система UnionPay основана в 2002 году при поддержке Центрального банка Китая. В настоящее время является одной из крупнейших систем в мире: более 6 млрд выпущенных карт. Оплату по картам UnionPay принимают в 162 странах мира. Прием карт UnionPay набирает все большую популярность в России.

Планируется, что ближайшие месяцы все действующие терминалы Промсвязьбанка будут оснащены функцией приема карт UnionPay. При этом большая часть устройств торгового эквайринга будет готова принимать карты данной платежной системы уже в ближайшие недели. Все новые терминалы обеспечены функционалом приема UnionPay по умолчанию. До конца 2017 года Промсвязьбанк планирует осуществлять прием платежей по картам UnionPay во всех собственных устройствах торгового эквайринга.

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