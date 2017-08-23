Клиенты «Почта Банка» отныне могут открывать дополнительные карты к своему сберегательному счету и кредитной карте «Элемент 120». Это позволит им использовать один счет вместе с членами семьи, моментально переводить деньги между картами, а также откроет доступ к общему лимиту по кредитной карте.

Для выпуска дополнительной карты клиенту потребуется обратиться в отделение «Почта Банка» в присутствии лица, на которое будет оформляться карта и написать заявление на ее выпуск. Обоим необходимо иметь при себе паспорт.

К сберегательному счету выпускаются дополнительные карты платежной системы «Мир», к кредитной карте Элемент 120» — Visa. Карты могут быть как именными, так и неименными (выпускаются моментально).

Держателям дополнительных карт доступен весь функционал основной карты в рамках установленного ее владельцем лимита денежных средств, который можно регулировать через интернет-банк или мобильное приложение. В любой момент необходимости владелец основной карты может оперативно заблокировать дополнительную карту, обратившись в клиентскую службу «Почта Банка».

По словам директора по развитию розничного бизнеса «Почта Банка» Григория Бабаджаняна, в будущем клиенты смогут оформить дополнительную карту к любому карточному продукту банка.

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