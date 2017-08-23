Тинькофф Банк продолжает устанавливать в Москве собственные банкоматы. Теперь в них начинают внедрять технологию распознавания лиц. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

В программное обеспечение банкоматов Тинькофф внедрена платформа идентификации и верификации лиц LUNA, разработанная компанией VisionLabs и система видеонаблюдения iVideon.

Напомним, первый банкомат Тинькофф Банка был установлен 4 июля этого года в торговом центре «Водный» в Москве. С тех пор в столице их число выросло до 28.

В августе-сентябре сеть новых ATM-устройств Тинькофф Банка будет расширяться. В планах — «несколько сотен» банкоматов, которые первоначально будут поставляться в города с населением от 500 тыс. В самое ближайшее время они появятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске и Сочи.

В банкоматах Тинькофф Банка доступны операции снятия наличных, пополнения счета, перевода денег другим пользователям и внесение платежей. ATM-устройства работают с картами платежных систем Mastercard, Visa и МИР. Более того, банкоматы Тинькофф стали первыми в России, через которые можно работать с QR-кодами.

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